Lucariello: “Diego è il Dio del calcio, ogni paragone è inaccostabile”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gianfranco Lucariello, giornalista: “Cassano è una bravissima persona, ma se dice che Messi è il migliore, non ha mai capito nulla di calcio. Con Diego è tutto un altro discorso, è il Dio del calcio in terra, ogni paragone è inaccostabile. Primo scudetto del Napoli? Ho tanti ricordi. Diego era un personaggio che andava al di fuori di qualsiasi immaginazione, per lui, il Napoli era suo. Impersonava il Napoli come fosse stato della sua proprietà, quando parlava lui parlava, la città e tutti si inchinavano“.