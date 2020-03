L’ombra di Sirigu sul futuro in azzurro di Meret

Prima di questa pausa forzata il tecnico del Napoli Gattuso aveva schierato in porta David Ospina e non Meret, per il saper palleggiare con i piedi e bravo nelle uscite, insomma le caratteristiche nel saper impostare. Ora è chiaro che c’è da capire se per il portiere friulano c’è ancora spazio per essere il titolare oppure sarà ancora la riserva dell’estremo difensore colombiano. Il contratto di Meret scadrà nel 2023, in teoria c’è tempo per il ragazzo friulano, ma forse neanche. Nel frattempo c’è l’ombra anche di Salvatore Sirigu del Torino, portiere che spesso e volentieri si è dimostrato all’altezza della situazione tra i pali con i granata e sarebbe il sostituto ideale. Giuntoli, come riporta il CdS, lo voleva già due anni fa, quando arrivò Ancelotti, ma poi non se ne fece nulla, ora ritorna in voga in attesa di novità su Meret.

La Redazione