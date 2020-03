Insidie dalla Premier League per Luka Jovic

Ormai è chiaro che il futuro di Luka Jovic è sempre più lontano dal Real Madrid, neanche un anno con il club dei blancos e sarebbe già addio dalla Spagna. Secondo le pagine de “il Mattino”, non è un mister che piace al Napoli, tanto che il calciatore non dispiacerebbe un’avventura in Italia. Tuttavia il giocatore croato piace al Chelsea e all’Arsenal che non avrebbero difficoltà a tirare fuori dalla tasca 50 milioni, cifra richiesta da Florentino Perez. Il club azzurro sa che si scatenerebbero delle aste sarebbe dura spuntarla alla fine e quindi non resta che attendere le prossime mosse.

La Redazione