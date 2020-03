In Portogallo esistono i divieti, ma CR7 e famiglia passeggiano!

I divieti, vista la pandemia dichiarata dall’ OMS, esistono. Anche in Portogallo. Dove “è consentito uscire di casa per acquistare servizi, per recarsi in ospedale, per il trasporto di persone che hanno problemi di mobilità, per recasi in banca, per brevi periodi di attività sportiva all’aperto di una sola persona o due al massimo, ma non per attività di gruppo”. Ma, a quanto pare c’è chi non ha voglia di restare chiuso in casa, mettendo in pericolo la propria salute, quella della propria famiglia a degli altri. Come riportato da Diario Sport e ripreso da SportMediaset, ha fatto scalpore l’immagine che ritrae Cristiano Ronaldo a spasso per le strade di Funchal con la compagna e i figli in piena emergenza coronavirus. CR7 ha terminato il periodo di quarantena imposto a tutti i calciatori della Juve dopo la positività di Rugani, ma, come scritto sopra, in Portogallo gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di necessità dal 22 marzo al 6 aprile. La passeggiata, in questione, chissà…

#SerieA 🇮🇹 📸 El futbolista portugués ha sido ‘cazado’ por las calles de Funchal en pleno estado de alarma https://t.co/uen85JX6WK — Diario SPORT (@sport) March 29, 2020