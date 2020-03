Il Napoli di Gattuso, rivoluzione ma non ridimensione

In attesa di sapere se in futuro si scenderà o meno in campo, il Napoli vuole programmare con Gennaro Gattuso per quanto riguarda le strategie di mercato. Il tecnico di Coregliano Calabro vuole avere carta bianca per la sessione estiva, dove ha già rinunciato a ben cinque dei suoi collaboratori. I punti fermi dovranno essere Mertens, vicino ma non ancora sicuro del rinnovo e Zielinski, dove si sono fatti passi in avanti. Per il resto sarà una squadra rivoluzionata, secondo il Mattino, ma non ridimensionata, per competere di nuovo a grandi livelli. Ma ora non si pensa al mercato, c’è la salute delle persone in ballo, si naviga a vista per il bene di tutti.

La Redazione