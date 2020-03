[FOTO] Jack Grealish (Aston Villa): “Restate a casa” ma poi di sera…

LONDRA (INGHILTERRA) – Jack Grealish, capitano dell’Aston Villa, predica bene e razzola male. Il 24enne inglese, come riporta il tabloid inglese The Sun, poco dopo aver invitato sui social i suoi follower a rimanere a casa per l’emergenza Coronavirus, infatti, ha preso la sua Range Rover da 90 mila euro e si è recato in un locale, violando di fatto i divieti imposti dal governo inglese in tempi di emergenza sanitaria. Dopo aver fatto festa tutta la notte, Grealish ha ripreso la sua Range Rover danneggiandola visibilmente dopo uno scontro con altre vetture parcheggiate e una ringhiera di ferro sistemata davanti a un’agenzia immobiliare. Fonte: CdS

FOTO