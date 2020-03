Fissato nuovo incontro dell’Uefa mercoledì, per esaminare lo sviluppo di tutte le competizioni

L’Uefa annuncia con un comunicato ufficiale una riunione fissata a mercoledì per la riprogrammazione di tutte le competizioni.

La UEFA ha invitato per mercoledì i Segretari generali delle sue 55 federazione a una videoconferenza per un aggiornamenti sui progressi compiuti dai gruppi di lavoro creati due settimane fa e per discutere delle varie opzioni circa la riprogrammazione delle partite. L’incontro esaminerà gli sviluppi in tutte le competizioni delle squadre nazionali e dei club UEFA, oltre a discutere dei progressi a livello FIFA ed europeo su questioni come i contratti dei giocatori e il sistema di trasferimento.