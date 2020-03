Fabian Ruiz, un asso anche ai fornelli

Il centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz, che sia un asso come giocatore, il club azzurro ormai lo sa perfettamente, tanto che dovrà anche in futuro respingere le avance di Real Madrid e Barcellona. L’idea di De Laurentiis, anzi, oltre che renderlo incedibile è di rinnovargli il contratto con una clausola molto alta. In questi giorni l’ex calciatore del Betis Siviglia si sta cimentando anche ai fornelli. Obiettivo cucinare la paella, tipico piatto iberico, in dieci minuti, con il risultato di esserci riuscito per davvero. Su Skype, dopo esserci cimentato in cucina, ha detto alla fine: “Forza Napoli sempre”.

La Redazione