Damiano Tommasi è realista: “La stagione è finita”

Non è il momento di sognare. Damiano Tommasi dà forse il colpo di grazia ai sognatori che auspicano la ripresa del campionato. «Sul tavolo abbiamo un elemento in più rispetto alle scorse settimane, dopo le parole del ministro Spadafora la preoccupazione che si chiudano qui i campionati c’è. Quindi bisogna porsi il problema della chiusura della stagione da un punto di vista sportivo, dei contratti, insomma formale». La Lega, si sa, al solito è spaccate in anime: da una parte Napoli, Lazio, Milan e Atalanta che spingono per una ripartenza, anche a giugno, anche a costo di finire a fine luglio. Poi ci sono la Juventus e l’Inter, il Brescia e la Sampdoria che ritengono che sia il momento del game over.

