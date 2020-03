Chiariello: “Si parla di tagli degli stipendi, ma il Napoli ha in ballo i rinnovi”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è il giornalista Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Si parla di soldi, di tagli, ma uno dei temi in ballo per il Napoli è quello dei rinnovi. Zielinski è già vincolato ad una clausola di 60 milioni, ma potrebbe rinnovare a 80 milioni, ci sarà un divorzio della coppia Polacca. Zielinski è un perno di questo Napoli, titolarissimo, la conferma di Fabian Ruiz, con Demme supportato da Lobotka, Elmas molto considerato, ed un sesto centrocampista considerata la partenza di Allan. Milik ha detto di no anche a 4 milioni di stipendio, vuole una squadra in cui sentirsi il rifermento dell’attacco. Ci sono società importanti su di lui, Milan, Roma, Atletico Madrid. A Napoli non è considerato una primissima scelta, spero che il Napoli lo sappia sostituire se dovesse partire e che non dovremo rimpiangerlo”.