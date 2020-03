Casa Napoli, tra allenamenti via Skype e lezioni di cucina

Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, ha girato un video di dieci minuti mentre realizza il tipico piatto spagnolo, la paella. Ci sono, certo, gli allenamenti, ma anche giorni da riempire. Il centrocampista ha spostato il suo raggio d’azione, dalla mediana alla cucina. Uno spaccato quotidiano, chiuso con il «forza Napoli sempre» per chi ha avuto non solo la bontà di seguirlo ma anche la tentazione di emularlo: almeno tra i fornelli, può essere più agevole. Anche la signora Zielinski si è messa in gioco con gli gnocchi, mentre la compagna di Milik ha «macchiato» un caffè da gustare sul terrazzo con tanto di panorama abbagliante. Ma nella dieta del Napoli c’è ovviamente anche altro, in questi giorni in cui una squadra ha il dovere di curare la propria alimentazione. E poi c’è lo smart working e gli allenamenti con le attrezzature che il Napoli ha provveduto ad inviare a chiunque, pallone compreso, utile per palleggiare. Collegamenti quotidiani, tra l’allenatore, gli uomini del proprio staff e la squadra che ascolta ed esegue. E al resto pensa il «grande fratello» in stile artigianale, vale a dire Skype, che consente di intrufolarsi ovunque.

CdS