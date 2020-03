CALCIO FEMMINILE – A. Cincotta (all. Fiorentina): “Lo scudetto? In questo momento non mi interessa”

Attraverso Instagram è stato intervistato il tecnico della Fiorentina Women Antonio Cincotta sulla situazione pandemia Covid-19 e su altri argomenti. “Lo scudetto? In questo non mi interessa chi lo vincerà, sia in ambito maschile che a quello femminile. I miei genitori vivono a Milano, aggiornandomi sulla situazione in Lombardia che voi tutti sapete. Quando si tornerà in campo, allora potremo fare qualsiasi analisi. Il vero tricolore mi auguro che lo vincano i medici, gli infermieri e tutti quelli che stanno aiutando i cittadini ad uscire da questa grave pandemia. Il mio cuore batte per la città di Firenze, sarò sempre legato a questi colori, anche quando sarà finita la mia esperienza”.

La Redazione