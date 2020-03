Tre club insidiano le certezze future di Mertens

I primi di Marzo De Laurentiis e Mertens si sono incontrati per discutere del rinnovo del contratto e rispetto a Novembre e Dicembre le basi sono migliori per restare. Tuttavia la firma non c’è ancora stata, anche per via della situazione della pandemia del Coronavirus, perciò non mancano le pretendenti del bomber belga. Secondo le pagine odierne de “il Mattino” tre società fanno ancora pressione sulle certezze del calciatore fiammingo. Il Chelsea che lo corteggia da Gennaio, l’Inter, dove il suo connazionale Lukaku sta facendo di tutto per volerlo in nerazzurro e si aggiunge l’Atletico Madrid. Il club azzurro sa che ha fatto dei passi in avanti per il sì di Mertens, ma è chiaro che fino a quando non c’è la firma tutto può accadere, anche perchè gli offrono 6 milioni all’anno. La parola fine al mercato arriva solo con la firma.

La Redazione