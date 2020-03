Ter Stegen (port. Barcellona): “Il San Paolo lo reputo uno stadio speciale”

Nel corso di un’intervista rilasciata al giornale El Pais il portiere del Barcellona Ter Stegen è tornato sulla sfida degli ottavi contro il Napoli. “Il San Paolo? Forse non è uno stadio moderno, ma lo considero speciale. Il motivo? Hanno un tifo eccezionale, trasmette passione e come quello dell’Atletic Bilbao, il calore della gente lo senti addosso. Per me sono partite speciali che vorrei giocare sempre”.

La Redazione