Ter Stegen non si spiega perchè, però: “Il San Paolo è speciale”

L’Europa, anche quella delle competizioni internazionali, è ferma. Non potrebbe essere altrimenti. Il calcio valuta, quotidianamente se e quando, eventualmente, poter riprendere. Una delle ultime volte in cui Ter Stegen ha difeso la porta del Barcellona dagli attacchi avversari è stato in Champions, al San Paolo, per la sfida contro il Napoli per gli ottavi di finale della competizione: “Il San Paolo, è vero, non è molto moderno ma ha qualcosa di speciale – ha svelato in esclusiva a El Pais – senti la pressione dei tifosi, giocano un ruolo importante. Mi piace questo genere di gare, come quelle con l’Athletic Bilbao. Quei match in cui giochi davanti a dei tifosi che sostengono tantissimo la propria squadra”.