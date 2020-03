Taglio stipendi Napoli – Gli azzurri aspettano la proposta di De Laurentiis

Il Napoli ancora non si è mosso, ai calciatori finora non è stata formulata nessuna proposta. Il club azzurro la farà quando emergerà un quadro più chiaro per tutta la serie A: gli azzurri, dopo averla ricevuta, valuteranno la proposta e partirà il discorso con il club per l’intesa. Giornata importante sarà quella di domani con il confronto tra il presidente della Lega Paolo Dal Pino e l’amministratore Luigi De Siervo con il presidente dell’Aic Tommasi, poi venerdì mattina è in programma un’assemblea di Lega. Fonte: IL Mattino