Quattro società di Serie A non hanno pagato gli stipendi di febbraio

La Juventus si è mossa in largo anticipo e il mondo del calcio italiano ancora non ha trovato un accordo sul taglio degli ingaggi dei calciatori. I giocatori di Sampdoria, Genoa, Torino e Napoli non hanno ancora ricevuto gli stipendi di febbraio, quando la Serie A era ancora in pieno svolgimento. Questo potrebbe avere due ipotesi:

conservare la liquidità in un momento di incertezza;

in un momento di incertezza; provare ad avere maggiore forza contrattuale in sede id trattativa.

Ad ogni modo i calciatori si sono rivolti all’AIC lamentando la condotta delle rispettive società. Domani Federcalcio, Lega di Serie A e AIC discuteranno anche di questo aspetto. Per poi intraprendere il discorso relativo al congelamento degli stipendi da marzo in poi.