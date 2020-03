La questione portieri è viva in casa Napoli. Che le preferenze di mister Gattuso siano per Ospina è evidente, così come lo è il fatto che di essere “vice”, il talento Meret, non voglia saperne. La conclusione è duplice: Meret e Ospina non possono più coesistere e, di conseguenza, se dovesse andar via il portiere friulano, la squadra azzurra avrebbe bisogno di un “secondo”. E, per questo, è tornato di moda il nome di Salvatore Sirigu. Lo riporta anche il quotidiano Tuttosport