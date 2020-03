Napoli-Zielinski, fissata la data dell’incontro

In attesa che tutto il mondo esca da questa pandemia chiamata Coronavirus, il Napoli nel frattempo cerca di trovare una soluzione sulla questione rinnovi. Secondo le pagine odierne di Tuttosport, la prossima settimana è prevista una chiacchierata telefonica con l’agente di Zielinski per limare gli ultimi dettagli per il centrocampista polacco. L’intesa sarebbe fino al 2025, ingaggio a 3,5 milioni e clausola da 65 a 100 milioni. Dopo Mertens, sarebbe il secondo tassello per il club azzurro in vista del futuro.

La Redazione