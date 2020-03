Il Napoli ai tempi del calcio a domicilio: Spazio alla fantasia

Napoli – Il calcio a domicilio è l’unico modo possibile per tenersi in forma. Nelle proprie abitazioni, da settimane, i calciatori si allenano seguendo tabelle personalizzate a stretto contatto con l’allenatore e i vari staff di lavoro, rispettando i consigli sull’alimentazione, svagandosi quando possibile per evadere – col pensiero – da questa attualità che nessuno avrebbe mai immaginato di dover vivere. Poi spazio alla fantasia: film, serie tv, videogames, corse col cane, chiacchierate in video o «giochi social» per restare connessi col mondo. Fonte: CdS