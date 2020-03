Milik ha realizzato il gol più bello della sua vita

Eccolo allora, il gol di Milik. Uno dei più belli della sua vita, non soltanto della carriera: l’elegante locale al numero 229 di Kosciuszki, una sorta di sport lounge con tante maglie di calciatori in bella vista sulle pareti, a cominciare dalla 99 del Napoli, secondo il CdS, è chiuso in conformità con la normativa anti-coronavirus vigente ormai ovunque, però nonostante tutto le piastre e i fornelli continuano a essere caldi. Roventi. Si, in cucina si lavora: «Proteggiamo la salute! Siamo chiusi, ma stiamo preparando i pasti per i medici che prestano la loro opera giorno e notte. Grazie! Grazie!», si legge in un post pubblicato sul profilo Instagram del Food&Ball. E ancora: «Anche se il ristorante non è aperto, non dimentichiamo chi è al servizio costante delle persone. Oggi abbiamo aiutato un’altra struttura». Specializzata in cardiologia. «E domani?». Senza sosta.

La Redazione