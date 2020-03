Mertens nella “calma” di casa si pone domande sul suo futuro

Tanto allenamento, qualche videochiamata, il desiderio fortissimo che questo periodo terribile finisca il prima possibile: le giornate di Dries Mertens trascorrono come quelle dei suoi compagni, ponendosi anche tante domande, sul proprio futuro, con il pensiero rivolto alla compagna Katrin, sempre al suo fianco, ma anche alla famiglia in Belgio. Quanto al suo futuro, il campione belga ha fatto un passo importante domenica primo marzo, quando ha incontrato il presidente De Laurentiis in un albergo di via Partenope, il giorno dopo la vittoria sul Torino, per discutere il prolungamento del contratto. Raggiunta un’intesa di massima, però manca la formalizzazione del rinnovo e alcuni club sarebbero tornati in pressing su chi cura gli interessi di Dries. Fonte: Il Mattino