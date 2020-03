Meret non ci sta, il “vice” non lo fa: si fissa il prezzo

L’alternanza Meret/Ospina non convince tutti, ma è inutile nascondere che le gerarchie, in casa Napoli, mister Gattuso le ha delineate. Il portiere colombiano parte prima, è avanti. Il tecnico calabrese, insomma, preferisce Ospina. Dalle colonne di TuttoSport, allora, si cerca di analizzare quale potrebbe essere, in questo senso, il futuro di Alex Meret. Il portiere friulano, nonostante gli infortuni, non era mai stato messo in discussione da Ancelotti, adesso visto l’evolversi della situazione, il talento ex Udinese potrebbe valutare addirittura un clamoroso addio a fine stagione. “L’alternanza tra di loro non è più possibile e il friulano non accetterebbe di fare ancora il vice a Ospina. Le recenti esperienze (negative) hanno consigliato il management partenopeo di non trattenere più i calciatori che non ne hanno voglia. Anche Meret (23 anni), purché arrivi un’offerta adeguata: la richiesta parte da 60 milioni”.