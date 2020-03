Marcello Nicchi (pres. Aia): “Non manderemo gli arbitri allo sbaraglio”

Il calcio in questo momento è fermo, in attesa delle direttive da parte dei medici e del Governo, per tornare ad allenarsi e chiudere quanto prima la stagione agonistica. Anche gli arbitri attendono e a Radio Sportiva il presidente dell’Aia Marcello Nicchi analizza il momento. “Noi come arbitri siamo rispettosi delle regole e ci atterremo alle direttive del Governo e dei medici su questa grave pandemia. Stiamo anche noi attendendo segnali per poter ripartire, quando non si sa, però posso dirvi che non mando nessuno allo sbaraglio”.

La Redazione