La classifica CIES: Il City smentisce l’equazione: “Più spendi e più vinci”

CLASSIFICA CIES

Ricordate gli anni Novanta? Pensate, Moratti nel 1998 pagò Ronaldo il fenomeno 50 miliardi di lire. In un grande affare, al giorno d’oggi, con quella cifra si riescono a pagare sì e no le commissioni all’agente. Tutte le finaliste di Champions, a partire dal 2005, fanno parte della classifica del Cies (International Centre for Sport Studies) che ha messo in fila le 20 squadre più sciupone dell’ultimo decennio. Qui l’equazione «più spendi, più vinci» è clamorosamente smentita: dal 2010 al 2020 il Manchester City non è mai arrivato in finale di una grande competizione europea, eppure è in cima alla graduatoria con affari in entrata per 1,638 miliardi. Fonte: CdS

LA CLASSIFICA

1- Manchester City 1 638 milioni di euro

2- Barcellona 1 525 milioni di euro

3- Chelsea 1 428 milioni di euro

4- PSG 1 392 milioni di euro

5- Juventus 1 272 milioni di euro

6- Manchester United 1 265 milioni id euro

7- Real Madrid 1 236 milioni di euro

8- Atletico Madrid 1 110 milioni di euro

9- Liverpool 1 075 milioni di euro

10- Inter 968 milioni di euro