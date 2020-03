Inter/Napoli: si ritorna a parlare dello scambio Allan-Vecino

Il calcio è fermo, non il mercato. E le società pensano, inevitabilmente, alla prossima stagione, nonostante quella in corso non sia terminata. In casa Napoli si è spesso parlato di cambiamenti, di partenze. Coinvolta la vecchia guardia e non. Da oltre un anno, sul piede di partenza appare Allan. Su Tuttosport si legge che l’esigenza di contenere gli investimenti potrebbe portare Inter e Napoli a riparlare di alcuni scambi. I nerazzurri, per Allan, oltre al cartellino dell’uruguaiano Matias Vecino, sarebbero costretti a versare un conguaglio per portarlo a Milano. Un ostacolo decisamente non insormontabile per i nerazzurri viste le nuove logiche che il mercato andrà ad imporre alle società. Un’operazione low cost per l’Inter, visto il rifiuto dei 75 milioni offerti dal PSG per Allan solo un anno fa.