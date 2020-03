Gravina si complimenta con la Juventus e spera diventi esempio

Alla Juventus arrivano i complimenti di Gravina. Attraverso alcune dichiarazioni raccolte da Ansa, il Presidente della FIGC ha espresso la sua approvazione per il taglio degli stipendi concordato dalla società bianconera insieme ai suoi giocatori: “L’accordo raggiunto dalla Juventus è un esempio per tutto il sistema. Ringrazio Giorgio Chiellini, tutti i suoi compagni e il mister Maurizio Sarri perchè nel solco della collaborazione che la Federazione auspica da giorni, hanno posto l’interesse generale al centro della loro interlocuzione con il club. L’unità e la solidarietà nel mondo del calcio rappresentano la prima grande risposta all’emergenza che stiamo vivendo e che rischia di essere ancor più grave se non dovessimo tornare a giocare. Solo attraverso il contributo di tutti i protagonisti, ognuno per la sua parte, renderemo il calcio più forte”.