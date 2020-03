Gennaro Gattuso: “Restate a casa e vinceremo tutti”

L’ultima volta che si era visto il tecnico del Napoli, era a in panchina a incitare la squadra contro il Torino, successo che ha consentito agli azzurri di conquistare il sesto posto. Ora però c’è una battaglia ben più importante da vincere, quella con la pandemia da Covid-19. Ecco il so messaggio attraverso i suoi canali social e attraverso Sky. “Sono mister Gennaro Gattuso e volevo salutare tutti i tifosi del Napoli, delle altre squadre italiane e del mondo intero. So che questo non è un momento bello, ma vi chiedo di restare a casa. Non è solo una richiesta, ma è un fatto dovuto visto che è fondamentale. In questo momento dobbiamo tifare per i nostri medici che stanno facendo un lavoro straordinario. Sono addolorato per le persone che ci hanno lasciato, so che in questo momento è dura, ma se saremo tutti uniti vinceremo questa battaglia”.

La Redazione