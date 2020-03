F. Inzaghi: “Il ritorno al campo? Disposti a giocare anche ad Agosto”

Ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto attraverso Skype l’allenatore del Benevento, capolista della serie B, Pippo Inzaghi sul momento che sta passando il paese. “Noi del mondo del calcio abbiamo fatto un passo indietro, vista la grave pandemia che ha colpito tutto il paese e il mondo intero. Sento che non si può più finire il campionato, ma credo che dobbiamo tutti finire la stagione agonistica. Disposti a giocare anche ad Agosto, anche perchè si fermasse oggi il calcio, non si perderebbero solo due mesi, ma addirittura due anni. Il Benevento è in A da Febbraio, quindi credo che sia giusto chiudere, si naviga a vista in attesa di tornare ad allenarci e scendere di nuovo in campo”.

La Redazione