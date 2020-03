ESCLUSIVA – Alessandro Bolide: “Il Coronavirus? Chiudersi bene in difesa e vincere con un contropiede decisivo”

In questo momento dove tutto il mondo cerca di sconfiggere la pandemia da Covid-19, ci sono molti modi per sconfiggerla. Anche con l’arma dell’ironia oltre che della solidarietà, per uscirne alla fine vincitori. Ilnapolionline.com ha intervistato il comico e uno dei due conduttori di Crazy Ibiza Alessandro Bolide.

In queste settimane dove il Coronavirus ha contagiato il mondo intero, tu come passi le giornate? “Nonostante questa terribile pandemia che sta portando contagi e morti in tutto il mondo, io continuo il mio programma radiofonico con Fabio Still. La trasmissione si chiama Crazy Ibiza, visto il periodo io li faccio a casa mia, mentre Fabio dalla sede di Radio Ibiza. Il nostro scopo è sdrammatizzare per essere d’aiuto alle persone che in questo momento soffrono. Ad esempio ho fatto un video, un tutorial di pochi secondi, come poter fare da se un sacchetto della spazzatura pieno. Prendo un palloncino gonfio all’interno del sacchetto, in modo da scendere la spazzatura appena pronta per scenderlo giù. E’ un modo per sdrammatizzare ovviamente”.

L’Italia intera sta soffrendo e non poco questa terribile pandemia Covid-19. Tu da persona del mondo dello spettacolo cosa ti senti di dire? “In questo momento credo che dobbiamo rispettare le regole che il Governo Conte ha emanato attraverso il decreto. Facendo tutto alla lettera possiamo sconfiggere questo virus bastardo, scusa il termine. Dovessi utilizzare una metafora calcistica, ci dobbiamo arroccare bene in difesa, dove forse possiamo subire molti gol, ma con un contropiede vincente, fatto anche dal presidente del Consiglio Conte o da Sergio Mattarella, per portare a casa la partita più importante della nostra vita”.

Al Sud per il momento arrivano buone notizie per quanto riguarda i contagi da Coronavirus. E’ un esempio positivo secondo te per le città del Nord? “Mai come in questo momento tutta l’Italia deve restare compatta e unita per sconfiggere questo terribile male che ci ha colto di sorpresa. Non solo la Lombardia, ma molte Regioni sono in grande difficoltà a causa del Covid-19, perciò c’è da mettere da parte qualsiasi tipo di polemiche e dimostrare tutta la nostra compattezza”.

Il mondo dello sport sta dimostrando tutta la sua solidarietà con raccolte fondi e la beneficienza. Stanno sfatando il terribile luogo comune che sono solo viziati. “Mi farebbe piacere se anche gli esponenti politici facessero alla stessa maniera, sarebbe un bellissimo segnale per il nostro paese. Gli sportivi? Non avevo dubbi, si stanno dimostrando di essere persone splendide, dai giocatori del Napoli con il presidente De Laurentiis, a tutti gli sportivi delle altre discipline. Senza dimenticare anche le iniziative solidali dei fratelli Cananvaro. Dobbiamo essere compatti per sconfiggere questo virus e vincere la battaglia più importante della nostra vita”.

Infine per sdrammatizzare ti vorrei chiedere l’uomo casalingo, uno dei tuoi personaggi, come passa le giornate? “L’uomo casalingo è un personaggio che ha come capo sua moglie, quindi è implicito che non riesce ad avere la sua libertà (ride n.d.r.). A parte gli scherzi, la passa in casa, passando il suo tempo, in attesa di tornare a fare le cose come un tempo e poter essere tra i vincitori di questa delicata battaglia”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco