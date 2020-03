Continua il pressing dell’Atletico Madrid per Milik, scambi in arrivo per il Napoli

In questo momento Arek Milik continua ad allenarsi con l’auspicio che la pandemia Cornavirus, termini quanto prima e si possa tornare al campo. Nel frattempo la trattativa per il rinnovo con il Napoli, come riporta il Mattino, si è arenata da tempo, il polacco teme di non trovare più spazio in futuro. Le pagine di Mundo Deportivo continuano a mettere in evidenza dell’Atletico Madrid che potrebbe inserire nello scambio con i partenopei: Diego Costa e i due terzini Arias e Vrsaljko. Per il momento sono solo voci, però il mercato spesso e volentieri, si potrebbe passare quanto prima dalle parole ai fatti.

La Redazione