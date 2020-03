Casasco: “Al primo posto c’è la salute, ci sarà il momento per ripartire!”

Maurizio Casasco, è stato intervistato al Corriere dello Sport, ecco quanto dichiarato: “L’Italia è scossa da una crisi drammatica. Ora al primo posto c’è la salute. Ma arriverà un momento in cui il paese dovrà rimettersi in moto. Non voglio anticipare i dettagli, chi ha avuto sintomi di positività senza incidenze pesanti dovrà fare dei test che prevedano comunque un esame approfondito in quelle tre sfere indicate: polmoni, capacità funzionale e cuore“