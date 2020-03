Campionati esteri: Serie A terza in sede di mercato

Affari 2019: spesi 5336 milioni, la regina è il Real. A Madrid sborsati 307,5 milioni. Spagna boom con Barça (255) e Atletico (243). Juve “solo” quarta.

Estate 2019. Quale club ha speso di meno sul mercato tra i 5 maggiori campionati europei (Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia)? Il Liverpool campione d’Europa e del mondo. Incredibile, ma vero. Dalle casse dei Reds sono usciti solo un paio di milioni (1,9 per la precisione) per Sepp van den Berg, giovanotto di 18 anni venuto dall’Olanda e utilizzato nella formazione baby. Nel Merseyside hanno confermato in blocco i grandi protagonisti della vittoria in Champions, limitandosi a qualche uscita (+40 milioni) per far respirare il bilancio. Ma in Inghilterra c’è chi ha scelto una strategia decisamente più onerosa: i 20 club della Premier hanno sborsato un totale di 1 miliardo e 547 milioni di euro nel calciomercato estivo. Quelli della Liga spagnola 1 miliardo e 321 milioni. Sul podio c’è la Serie A che, per il terzo anno consecutivo, ha superato 1 miliardo di acquisti (1 miliardo e 174 milioni), mentre Bundesliga (732 milioni) e Ligue 1 (562 milioni) sono rimaste un passo indietro. Fonte: CdS