Ricciardi, Bergamo Azzurra: “Consegniamo la spesa o facciamo piccole commissioni”

CONSEGNE NAPOLETANE

E ora? Il laboratorio di pizzeria per i ragazzi (napoletani e bergamaschi) è chiuso, come la gran parte delle attività locali. Tutti sono in casa, e così i più attivi del club Bergamo Azzurra si danno da fare sul territorio per aiutare chi invece non può uscire. «Facciamo una sorta di delivery: consegniamo la spesa o facciamo piccole commissioni per chi invece non si può muovere perché deve badare alla famiglia o magari è più anziano», racconta Giacomo Ricciardi. «È il nostro modo per stare vicino alla gente e a questo territorio che oramai da anni ci ha adottato. Viviamo lontano dalla nostra terra e dalle nostre famiglie che in questo momento più che mai ci mancano tanto, ma ci dobbiamo farci forza l’uno con gli altri. I tifosi dell’Atalanta stanno facendo tantissimo dal punto di vista sociale e anche noi vogliamo essere di aiuto. Sono certo che quando tutto ciò sarà finito anche molte rivalità sportive saranno superate, perché in questo momento siamo tutti fratelli». Fonte: Il Mattino