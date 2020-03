Anche il Basket fa un passo indietro si va verso l’annullamento del campionato

Manca l’ufficialità che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni,ma anche tutto il basket, dopo il rugby, si fermerà per Coronavirus. Federazione, Lega Basket e Lnp sono consapevoli che non ci sono le condizioni sanitarie e tecniche per riprendere a giocare nel breve periodo ma per dichiarare chiusa la stagione attendono che il Coni o il Governo compiano il passo formale che ormai sembra però inevitabile.

Dunque Serie A e A2 vanno in archivio con un nulla di fatto. Difficile infatti, se non impossibile, che venga assegnato lo scudetto a chi era davanti in classifica in A, la Virtus Bologna. O che in A2 vengano premiate le leader provvisorie della classifica. Se ne riparlerà alla fine di quest’incubo.

Nando Gentile, il prode Nandokan del triplo scudetto Caserta-Milano-Panathinaikos, coach della sua Juve, si allinea al no alla ripresa del campionato: «Sarebbe una follia vista l’attuale situazione di pienissima emergenza. E poi sono andati via tutti gli americani, impossibile farli tornare. Sono state rimandate le Olimpiadi che erano in calendario a fine luglio e sono la massima espressione dello sport. Come si può pensare di tornare in campo a maggio?»