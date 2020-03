Anche il Napoli vuole emulare la Juventus sul taglio degli stipendi

In questi giorni di grandi difficoltà da parte dei cittadini per la situazione del Coronavirus, il mondo del calcio vuole mandare messaggi di grande solidarietà per stare vicini il più possibile a chi sta soffrendo. Secondo le pagine odierne del Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta per emulare la Juventus sul taglio degli stipendi. Nei prossimi giorni De Laurentiis cercherà di trovare un’intesa con i calciatori per arrivare ad un accordo definitivo, ma le possibilità ci sono.

La Redazione