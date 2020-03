Uefa, Ceferin: “C’è la possibilità che la stagione possa essere persa”

E’ tutto fermo e sospeso. i piani e le soluzioni possono essere molteplici, ma la verità è una sola: non c’è nulla di certo. Nel mondo reale ed in quello del calcio. Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, a Repubblica ha parlato del “futuro” di questa stagione calcistica. Da Nyon affermano che se la stagione non rincomincia entro la fine giugno, potrà considerarsi persa. «Nessuno sa quando la pandemia finirà. Abbiamo il piano A, B o C: siamo in contatto con le leghe, con i club, c’è un gruppo di lavoro. Dobbiamo aspettare, come ogni altro settore» «Ricominciare a metà maggio, a giugno o anche alla fine di giugno. Poi, se non ci riusciamo, probabilmente la stagione è persa. C’è anche la proposta di finire questa stagione all’inizio della prossima, che comincerebbe un po’ più tardi. Vedremo la migliore soluzione per leghe e club. Se i club iniziano a giocare, anche noi possiamo finire le coppe. Si possono sfruttare le stesse date. Esempio: martedì Milan-Inter e anche, che so, Barcellona-Juventus. Lo stesso giorno: è una situazione speciale e unica».