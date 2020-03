RINNOVI – C’è ottimismo per Di Lorenzo e Mario Rui

In questo periodo non è semplice per il calcio andare avanti, vista la grave pandemia che ha colpito il mondo intero, ma si cerca di guardare al futuro con fiducia. Il Napoli ad esempio, come riporta il Corriere dello Sport, pensa anche ai rinnovi dei suoi giocatori e in modo particolare anche alle fasce. Mentre per Hysaj si andrà alla cessione in estate, con un anno ancora di contratto. L’agente dell’albanese Mario Giuffredi a più ripresa ha ribadito che il suo assistito andrà via nella sessione estiva. Invece c’è maggior fiducia per Di Lorenzo e Mario Rui, tra l’altro calciatori con lo stesso agente di Hysaj. Una volta passata questa pandemia, ci sarà l’incontro per il rinnovo di entrambi.

La Redazione