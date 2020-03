Per Diego Costa l’Atletico Madrid propone uno scambio al Napoli

Le grandi squadre non hanno solo giovani di grande prospettiva, ma hanno nei rispettivi organici elementi di esperienza per rendere le compagini più competitive. Al momento il Napoli non pensa a Diego Costa , punta di 32 anni e di provata esperienza, anche perchè non è la priorità, ma non si sa mai per il futuro. Il mercato spesso presenta grandi occasioni e l’attaccante spagnolo potrebbe esserla. Secondo il Corriere dello Sport l’Atletico Madrid potrebbe sondare il terreno per Arek Milik, giocatore che non ha trovato l’accordo con il club azzurro per il rinnovo e si potrebbe ipotizzare anche uno scambio.

La Redazione