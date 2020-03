Mercato estivo con durata di 4 mesi. Accordo quasi raggiunto tra Lega calcio e Fifa

Il mondo intero non ha mai vissuto una pandemia come il Coronavirus, un virus talmente potente che ha fermato anche il calcio e gli sport in generale. In attesa di capire se mai si uscirà dal Covid-19, la Lega e la Fifa avrebbero trovato una bozza d’intesa per la durata del mercato. Sarà molto probabilmente di 4 mesi, come riporta il CdS, da Agosto fino a Novembre, con azzeramento della sessione invernale, una non-stop tutta d’un fiato per dare tempo ai club di potersi muovere per i colpi da piazzare. Tutto nell’attesa di capire se mai si chiuderà la stagione agonistica, ma qui bisognerà avere il nulla osta dei medici prima e del Governo a seguire, ma questa è un’altra storia.

La Redazione