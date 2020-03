Matteo Politano: “Insigne? Ottimo insegnante di napoletano”

In questo periodo i calciatori si allenano in casa rispettando le direttive dello staff tecnico di Gattuso e medico di Raffaele Canonico, però non perdono l’occasione per parlare con i tifosi attraverso i social. E’ il caso di Matteo Politano che risponde alle domande dei sostenitori del Napoli. “Il mio idolo è Totti, mentre Insigne è il mio maestro di napoletano. Il film che guardo volentieri e che mi ha colpito in particolare è Il Gladiatore. Il mio piatto preferito è la pizza che preferisco preparare in casa. Se non avessi fatto il calciatore cosa mi sarebbe piaciuto fare? Avrei lavorato nell’officina di mio padre a fare il meccanico”.