Mandarini: “Hysaj e Ghoulam sul piede di partenza, vedremo la direzione”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabio Mandarini, Corriere dello Sport, ecco le sue parole: “In questo momento è difficile delineare scenari precisi. È chiaro che il Napoli ha una serie di priorità da mettere in conto sul mercato in modo da ragionare sul serio. C’è il problema fasce con Hysaj orientato a lasciare la squadra, essendo anche in competenza con il compagno di fascia e di procura Di Lorenzo. Ghoulam va valutato, in tre anni ha fatto poco meno di 30 partite combattendo con infortuni e sfortuna. Ha un contratto molto importante al Napoli, erano convinti che andasse in prestito a Gennaio. Tante situazioni dovranno essere valutate con estrema attenzione, le presunte certezze che avevamo finora probabilmente si sbricioleranno. Questa situazione inevitabilmente si riverserà anche sul calcio e l’economia ne risentirà”.