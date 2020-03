Lorenzo Insigne: “Mister Gattuso è il nostro punto di riferimento dentro e fuori dal campo”

Il Napoli in questo momento si allena in casa, vista la pandemia da Covid-19 che ha colpito il mondo intero. Lo scopo poi sarebbe di tornare in campo, ma si attende il sì dei medici e del Governo. Attraverso Skype ieri Massimo Ugolini di Sky ha intervistato il capitano Lorenzo Insigne. “Sembra passata un’eternità, ma solo un mese fa giocavamo Napoli-Torino, però già all’epoca si parlava del Coronavirus. In principio si pensava ad una semplice influenza, ma con il tempo abbiamo scoperto che la situazione si aggravava di giorno in giorno ed è per questo che ci alleniamo in casa. Non ti nascondo che mi manca il campo, gli allenamenti e non solo, però ora conta la salute. Mister Gattuso? Per me e per il resto della squadra è un punto di riferimento, ha vinto tanto da calciatore e quindi è prodigo di consigli. Con lui non parliamo solo di calcio, ma di altro, visto il momento delicato del paese. Sull’Europeo penso che abbiamo una squadra forte, sarebbe stato bello giocarlo a Giugno, ma abbiamo comunque la squadra per poterlo vincere nel 2021”.

La Redazione