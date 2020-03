Il Decreto Dignità vieta le sponsorizzazioni del betting in Italia: La Liga invece…

PERDITA DI COMPETITIVITA’

Il Decreto Dignità di fatto ha “liberato” risorse a favore di altri campionati, impoverendo proprio la Serie A (nel confronto europeo). Gli obblighi di divieto del betting, ad esempio, hanno costretto la Lazio a rinunciare a MarathonBet (5 milioni di euro per apparire sulla divisa biancoceleste). Un budget intercettato immediatamente dal calcio spagnolo. Un’occasione che il Siviglia, provvisoriamente terzo in campionato ma impegnato anche in Europa League, non si è lasciato sfuggire per la maglia di gara.



Più in generale, sono sette le squadre che si affidano agli investimenti di bookmaker internazionali: Deportivo Alavés (Betway), Leganés (Betway), Levante (Betway), Mallorca (Betfred), Osasuna (KirolBet), Valencia (Bwin) e appunto Siviglia (Marathonbet), oltre al Granada sponsorizzato dalla casa di poker Winamax e al Real Sociedad, da pochi mesi supportato da Goodball.com piattaforma asiatica specializzata sempre sul tema quote (per generarle si affida all’Intelligenza Artificiale).

La crescita degli investimenti delle aziende di scommesse è confermata dalle decine di contratti “minori” che rientrano nel più vasto portafoglio dei ricavi commerciali dei club della Liga. Il 100% della prima divisione iberica ha rapporti con sponsor del betting. Il mercato in esame è controllato da cinque aziende: Bet365 partner di dieci club di piccole-medie dimensioni (come il Real Betis, l’Athletic Club, il Getafe, la SD Eibar, il Villarreal, o ancora l’Espanyol), i russi di 1XBet (official partner del Barcellona), Bwin (partner dell’Atlético de Madrid, fino alla stagione in corso, e del Valencia per la divisa di gioco). Mentre Il Real Madrid ha confermato Codere.

Il Girona infine ha rinnovato con i russi di Marathonbet (partner di Dinamo Mosca, Karpaty FC, Manchester City, Siviglia e basket Zaragoza). In totale, si stima che il mercato spagnolo, tra sponsorizzazioni e pubblicità negli stadi, valga 35 milioni di euro. L’Eldorado del betting. Fonte: CdS