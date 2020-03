La tegola di Dal Pino, lunedì proporrà la sospensione degli stipendi

La sospensione degli stipendi: questa la proposta che lunedì il presidente e l’ad della Lega Serie A, Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, formalizzeranno a Damiano Tommasi, il presidente dell’Associazione Calciatori. Sospensione degli stipendi che significherebbe l’automatica interruzione del versamento dell’Irpef, che è a carico dei club (gli ingaggi lordi sono quasi il doppio).

Una misura transitoria, che ha come termine ha per il momento quello del 3 aprile ovvero lo stesso del Decreto Cura Italia emanato dal presidente del consiglio, per gestire in maniera coordinata e condivisa la situazione in attesa di capire quando si ricomincerà a giocare.Fonte: Il Mattino