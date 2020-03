Il Napoli segue un suo pupillo dai tempi del Sassuolo

Il ottica calciomercato il Napoli non si ferma, e continua a seguire il rinforzo per la fascia sinistra. Il nome che piace è Sime Vrsaljko, 28 anni terzino sinistro, ma può adattarsi anche a destra. Gli azzurri lo seguirono quando era al Sassuolo, ma il croato scelse l’Atletico Madrid. Nell’ ultimo periodo il terzino ha avuto poco spazio complice un infortunio che lo ha tenuto fermo per un po di tempo. Gli azzurri valutano il calciatore come possibile scelta, ma la lista è lunga, ed il mercato chissà quando inizierà ufficialmente.