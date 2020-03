Il Napoli ritorna alla carica per Arias, pupillo di Giuntoli

A volte ritornano, anche nel mercato, dove il Napoli si comincia a guardare intorno visto anche il probabile addio in estate di Elsed Hysaj. Secondo le pagine di As e del CdS il club azzurro torna a seguire il terzino colombiano Santiago Arias dell’Atletico Madrid. Sembrava ieri che la società di De Laurentiis fosse interessata all’ex del PSv Eindoven e sembrava andare a buon fine, ma sul filo del rasoio, i “cochoneros” hanno avuto la meglio. Dopo il primo anno dove ha giocato 33 partite, questa stagione solo 11, ma mai ha reso come sperava. Ora il Napoli ritorna alla carica per il terzino destro, anche se potrebbe battagliare con Di Lorenzo e il rientrante Malcuit, però l’abbondanza è sempre un’arma positiva.

La Redazione