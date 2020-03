Il calcio giocato è fermo, ma non il mercato del Napoli

Con il mondo del calcio fermo, sembra strano anche parlare di mercato. Ma, ormai si sa, quello è attivo 365 giorni all’ anno. Niccolò Ceccarini, per il suo editoriale su tuttomercatoweb, parla di quello di casa Napoli. Si legge: “Mentre in difesa si studia come sostituire, eventualmente, Koulibaly, a centrocampo molto ruota intorno al futuro di Allan, per il quale l’Everton continua a insistere. Per Ancelotti sarebbe un rinforzo ideale. Qui il Napoli sta facendo le sue valutazioni. Il sogno è Castrovilli ma la Fiorentina ha già detto no a tutte le pretendenti. Non è da escludere che Giuntoli possa tornare su un vecchio obiettivo come Veretout, anche se la Roma non vuole affatto privarsi del francese. Per l’attacco in caso di partenza di Milik, c’è l’idea Jovic che al Real non sta trovando spazio. L’attaccante serbo è in uscita, con Zidane il feeling non è mai scattato. La giovane punta serba la scorsa estate è stata pagata 65 milioni di euro. E il Real non è intenzionato a fare sconti. Molto dipenderà dalle richieste di Florentino Perez.”