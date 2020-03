Golden Gala cancellato, ma resta la candidatura del San Paolo

Giovedì 28 maggio al San Paolo ci sarebbero state le stelle dell’ atletica mondiale, ma tutto, tutto deve arrendersi alla pandemia. L’evento è stato cancellato e rimandato a data da destinarsi. Il Golden Gala intitolato a Pietro Mennea, è stato ufficialmente posticipato, insieme ad altre due tappe che ancora erano in calendario in maggio, quella di Stoccolma del 24 e quella di Rabat del 31. Gli organizzatori avevano scelto Napoli perché l’Olimpico di Roma sarebbe stato inagibile a causa dei lavori in vista della partita inaugurale degli Europei di calcio, fissata il 12 giugno. Gli Europei sono slittati di un anno e la prima gara si disputerà sempre a Roma, quindi è possibile che nella primavera 2021 la pista di Napoli – ristrutturata in occasione delle Universiadi 2019 – possa ospitare il Golden Gala. Difficile, invece, l’organizzazione a Fuorigrotta in caso di anticipo della manifestazione perché ci sarebbero gli impegni del Napoli.

IL Mattino