Gattuso:”Vi chiedo di restare a casa,facciamo uno sforzo tutti quanti”

Il mister del Napoli,Gennaro Gattuso, invita tutti a restare a casa tramite un video messaggio . Queste le sue parole :

“Ciao a tutti, sono mister Gattuso. Volevo fare un saluto a tutti gli italiani, a tutti i tifosi del Napoli, a tutti i tifosi del calcio europeo e mondiale. So che stiamo attraversando un momento non bellissimo. Vi chiedo di restare a casa, e quando dico restare a casa, restare a casa perchè è fondamentale, perchè ci sono i nostri dottori, i nostri infermieri che stanno facendo un grandissimo lavoro. Dispiace per tutte le persone che ci hanno lasciato, ed è per questo che bisogna rispettare le regole. So che è difficile restare a casa, ma bisogna che facciamo uno sforzo tutti quanti”.